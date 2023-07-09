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Лапид призвал Гистадрут остановить экономику
09.07.2023 08:53 Аркадий Бочаровский

Лапид призвал Гистадрут остановить экономику


В преддверии судьбоносной недели в Кнессете, в ходе которой коалиция, как ожидается, примет в первом чтении закон об ограничении применения “основания разумности” лидер оппозиции Яир Лапид обратился к профсоюзам.

В интервью, которое он дал радио Гальгаляц, Лапид сказал: "Я призываю Гистадрут остановить экономику, если пройдет  закон об ограничении применения “основания разумности”. В недемократической стране с таким правительством будут нарушать права трудящихся. Особенно когда у вас есть министр финансов, который считает, что Гистадрут больше не должен существовать. Мы говорили об этом и в предыдущих раундах, Гистадрут должен быть частью протестов".

Лапид продолжил атаку: "Все, что интересует правительство, это безумие Левина и Ротмана, вместо реальной жизни и реальных проблем народа".


 

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