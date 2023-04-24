



Лапид призвал американских евреев сплотиться, несмотря на судебную реформу

После бурных протестов против израильской судебной реформы на Генеральной ассамблее еврейских федераций Северной Америки лидер оппозиции Яир Лапид призвал евреев диаспоры “сплотиться вокруг Израиля”, несмотря на недовольство его нынешним правительством.



“Не отказывайтесь от нас”, – сказал лидер оппозиции, двум тысячам человек, присутствовавшим на Генеральной Ассамблее в понедельник. “Я знаю, как многие здесь относятся к этому правительству. Я знаю, что это не соответствует вашим ценностям, как и моим. Но это правительство – не весь Израиль”, – сказал Лапид, вызвав бурные аплодисменты.



В этот же день заседание с участием Симхи Ротмана было сорвано из-за неоднократных выкриков протестующих. Пять человек были насильно выведены из помещения. Нетаниягу должен был выступить на Генеральной Ассамблее, но отменил свое выступление в воскресенье из-за протестов сотен демонстрантов за пределами места проведения конференции. Многие участники Ассамблеи встали на сторону оппозиции и других критиков судебной реформы, которые получали громкие аплодисменты публики всякий раз, когда обсуждался этот вопрос.



Лапид повторил свой призыв положить конец политическому кризису путем разработки конституции Израиля, похвалил протестующих, принявших участие в массовых демонстрациях, назвав их “патриотами”.



“Оппозиция стоит за демократию, независимый Верховный суд, свободную прессу, права женщин и ЛГБТ, религиозная свободу и права меньшинств”. – добавил он.



Нынешнее правительство, по словам Лапида, “было избрано демократическим путем, и оно будет заменено демократическим путем”.



Такова природа демократии. Правительства приходят и уходят, Государство Израиль останется”, – заключил лидер оппозиции.