Премьер-министр Яир Лапид приземлился вечером, 11 сентября, в Берлине.

Туда он отправился с официальным визитом.

К нему присоединились глава Национального собрания, генеральный директор министерства иностранных дел и заместитель министра иностранных дел.

PM @yairlapid walks through the German honor guard in Berlin with Holocaust survivor Shoshana Trister pic.twitter.com/4Kuow6bqOc