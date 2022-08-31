



Лапид приветствовал соглашение между минфином и учителями

Премьер-министр Израиля Яир Лапид приветствовал соглашение, которого достигли представители министерства образования и Профсоюза учителей.



Об этом он написал в Twitter.



По словам Лапида, это "хорошее соглашение", которое "укрепит статус учителя в Израиле и повысит уровень образования, которое получают дети".



"Инвестиции в хорошую систему образования с молодыми и опытными учителями, - это инвестиции в наших детей и в будущее Государства Израиль", - подчеркнул премьер.



