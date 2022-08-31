Новости » Политика
Лапид приветствовал соглашение между минфином и учителями
31.08.2022 10:46 Ольга Белозерова

Лапид приветствовал соглашение между минфином и учителями

Премьер-министр Израиля Яир Лапид приветствовал соглашение, которого достигли представители министерства образования и Профсоюза учителей.

Об этом он написал в Twitter.

По словам Лапида, это "хорошее соглашение", которое "укрепит статус учителя в Израиле и повысит уровень образования, которое получают дети". 

"Инвестиции в хорошую систему образования с молодыми и опытными учителями, - это инвестиции в наших детей и в будущее Государства Израиль", - подчеркнул премьер. 

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы