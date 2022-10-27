



Лапид приветствовал решение ЦАХАЛа по поводу женщин-танкисток

Премьер-министр Яир Лапид приветствовал решение Армии обороны Израиля создать танковые экипажи женщин на регулярной основе для защиты границ Израиля.

"Я поздравляю начальника штаба ЦАХАЛа с решением начать набор женщин в качестве операторов танков", — сказал он.

По словам Лапида, женщины могут справляться с любыми задачами.

"Мы продолжим работать над интеграцией и продвижением женщин в армии, на рынке труда и на руководящих должностях в правительстве", — добавил он.



