Лапид приветствовал решение ЦАХАЛа по поводу женщин-танкисток
Премьер-министр Яир Лапид приветствовал решение Армии обороны Израиля создать танковые экипажи женщин на регулярной основе для защиты границ Израиля.
"Я поздравляю начальника штаба ЦАХАЛа с решением начать набор женщин в качестве операторов танков", — сказал он.
По словам Лапида, женщины могут справляться с любыми задачами.
"Мы продолжим работать над интеграцией и продвижением женщин в армии, на рынке труда и на руководящих должностях в правительстве", — добавил он.
מברך את הרמטכ״ל על ההחלטה להתחיל לשבץ נשים כלוחמות טנקים בחיל הגנת הגבולות.— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) October 27, 2022
נשים יכולות לעשות הכל וצריכות להיות בכל תפקיד ובכל שולחן מקבלי החלטות.
נמשיך לעבוד למען שילוב וקידום נשים בצבא, בשוק העבודה ובתפקידים בכירים בממשלה. pic.twitter.com/VQzADDAy9M