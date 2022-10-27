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Лапид приветствовал решение ЦАХАЛа по поводу женщин-танкисток
27.10.2022 15:12 Алина Груднева

Лапид приветствовал решение ЦАХАЛа по поводу женщин-танкисток

Премьер-министр Яир Лапид приветствовал решение Армии обороны Израиля создать танковые экипажи женщин на регулярной основе для защиты границ Израиля.
 
"Я поздравляю начальника штаба ЦАХАЛа с решением начать набор женщин в качестве операторов танков", — сказал он.
 
По словам Лапида, женщины могут справляться с любыми задачами. 
 
"Мы продолжим работать над интеграцией и продвижением женщин в армии, на рынке труда и на руководящих должностях в правительстве", — добавил он.

 

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