



Лапид: При нашем правительстве не решались нападать из Ливана

Глава оппозиции Яир Лапид прокомментировал ракетный обстрел из Ливана и заявил, что поддерживает правительство в отношении операций по борьбе с терроризмом.



"При нашем правительстве не осмеливались нападать из Ливана, а затем было сформировано правительство, которое ведет себя безответственно. Мир видит, как правительство ослабляет Государство Израиль. В такие дни мы полностью поддерживаем правительство. Я говорю это, чтобы они знали и не действовали безрассудно", — сказал Лапид.

