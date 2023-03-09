Новости » Политика
Лапид: президент оставил четкое послание
09.03.2023 20:53 Алина Груднева

Лапид: президент оставил четкое послание

Лидер оппозиции Яир Лапид прокомментировал специальное обращение президента Ицхака Герцога относительно правовой реформы.

Об этом он написал в Twitter.

"В речи президента ясно и резко сказано то, что знает вся страна: грабительский и антидемократический законодательный план правительства должен быть остановлен", - сказал Лапид.

По его словам, законодательный процесс должен быть немедленно остановлен и отправлен президенту для углубленных, серьезных и согласованных переговоров, которые приведут к "исправлению и совершенствованию судебной системы и разделению властей.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы