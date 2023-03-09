Лапид: президент оставил четкое послание
Лидер оппозиции Яир Лапид прокомментировал специальное обращение президента Ицхака Герцога относительно правовой реформы.
Об этом он написал в Twitter.
"В речи президента ясно и резко сказано то, что знает вся страна: грабительский и антидемократический законодательный план правительства должен быть остановлен", - сказал Лапид.
По его словам, законодательный процесс должен быть немедленно остановлен и отправлен президенту для углубленных, серьезных и согласованных переговоров, которые приведут к "исправлению и совершенствованию судебной системы и разделению властей.