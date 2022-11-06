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Лапид предупреждает: Израиль близок к "точке невозврата"
06.11.2022 16:33 Ольга Белозерова

Лапид предупреждает: Израиль близок к "точке невозврата"

Уходящий премьер-министр Яир Лапид выступил на церемонии в память об Ицхаке Рабине и заявил, что политическая поляризация и сопутствующая ненависть находятся на критическом этапе.

Так, Лапид заявил, что Израиль близок к "точке невозврата", сообщает Times of Israel.

"Мы должны решить сейчас, в этот момент, куда движется страна. Мы близки к точке невозврата, но все еще в наших руках. Мы все еще можем изменить направление. Абсолютное большинство граждан Израиля не хотят, чтобы ненависть управляла их жизнью", - заявил он.

Лапид продолжил: "Ицхак Рабин был убит кем-то, чье насильственное подстрекательство заставило его поверить в то, что он не должен соглашаться с решением избирателей".

Также Яир Лапид заявил, что не войдет в следующее правительство, но принимает результаты выборов.

"Те, кто верит в израильскую демократию, когда они побеждают, должны верить в нее, даже когда они проигрывают", - отметил он. 

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