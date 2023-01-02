



Два вотума недоверия правительству Нетаниягу провалились

Лидер оппозиции Яир Лапид представил первый вотум недоверия новому правительству, возглавляемому Биньямином Нетаниягу.



По словам лидера "Еш Атид", у него есть сомнения, что оно не поставит под угрозу существование Израиля как демократического государства.



"За 75 лет существования современного Израиля никогда не возникало сомнений в том, будет ли он демократическим государством. Теперь есть. В 21 веке демократии не рушатся, они разрушаются. Сначала понемногу, потом много и быстро. Мы находимся именно на второй стадии", — пояснил Лапид.



По его словам, остановить это можно лишь посредством "сопротивления", потому он и выдвинул вотум.



"Я не призываю нарушать закон, но это не значит, что мы должны автоматически подчиняться правительству, которое демонтирует устои нашей общей жизни", — отметил он.



Второй вотум недоверия был представлен "А-Махане а-Мамлахти". Оба они, как и ожидалось, не прошли на пленуме Кнессета. Предложения поддержали лишь 50 депутатов, против выступил 61.