



Лапид предложил снизить НДС на 2%



Председатель партии "Еш Атид" Яир Лапид сделал сегодня заявление, в котором атаковал бюджет, который правительство разрабатывает в эти дни: "Миллиарды тратятся на то, чтобы убедить людей не работать и не содержать своих детей". Он раскритиковал продвигаемые коалицией шаги и представил альтернативный план экономического развития. По его словам, он поможет бороться с ростом стоимости жизни - и в центре этого стоит снижение НДС на 2%.



В начале выступления Лапид прокомментировал текущее состояние израильской экономики: "Цифры говорят сами за себя. Я передал правительству экономику в оптимальном состоянии - высокий рост, сильный шекель, чрезвычайно высокий профицит бюджета. После четырех месяцев неудачного и безответственного поведения, сегодня мы имеем экономику в состоянии сильного замедления, растущую безработицу, инфляцию, кризис в сфере высоких технологий, слабый шекель и большой дефицит бюджета."



"Эта неудачная политика продолжается в бюджете, представленном правительством. Это бюджет с дырами, с нулевым видением, с 14 миллиардами шекелей для коалиционных фондов", - напал лидер оппозиции. "Сотни миллионов на мессианские авантюры Ави Маоза и Орит Строк, 3,7 миллиарда, предназначенные для поощрения студентов ешив не ходить на работу или учиться профессии".



Что касается споров вокруг Фонда арноны, Лапид сказал: "Мы упраздним его. Это грабеж средь бела дня и наказание за правильное финансовое поведение. Они приходят к местным властям и говорят: вы собирали налоги, вы работали и стали эффективными, ваши граждане много работают и платят высокие налоги на недвижимость - мы заберем это у вас. Это большевистское поведение"..



В основе "альтернативного бюджета", представленного Лапидом

снижение НДС на 2% в следующем году, на сумму 8 миллиардов шекелей.



- Увеличение финансирования инновационных отраслей в Израиле, на сумму 6 миллиардов шекелей



- Закон о социальном обеспечении людей с ограниченными возможностями - 550 миллионов шекелей



- Увеличение дифференцированной пенсии по старости - 3,7 млрд. шекелей в год



- Увеличение бюджета на борьбу с насилием в отношении женщин - 50 миллионов шекелей в год



- Система социальной защиты для самозанятых - 600 млн. шек.



- Новое соглашение о заработной плате в системе образования и строительство классных комнат - 1,5 млрд. шек.