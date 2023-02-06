



Лапид: правовая реформа разорвет Израиль надвое

Лидер оппозиции Яир Лапид в очередной раз раскритиковал план правовой реформы Ярива Левина.



Соответствующее заявление он сделал, выступая по случаю 74-летия Кнессета.



Он вновь предупредил, что запланированная правительством реформа судебной системы поделит израильское общество.



"Точка невозврата для израильского общества находится всего в нескольких неделях от нас. Если вы примете этот закон, исправить его будет невозможно. Назад пути нет. Это сломает хребет и ядро ​​израильского общества", — отметил Лапид.



По его словам, пока есть шанс остановить закон, разделяющий эту нацию, оппозиция продолжит свою борьбу.

