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Лапид: правовая реформа разорвет Израиль надвое
06.02.2023 18:48 Алина Груднева

Лапид: правовая реформа разорвет Израиль надвое

Лидер оппозиции Яир Лапид в очередной раз раскритиковал план правовой реформы Ярива Левина.

Соответствующее заявление он сделал, выступая по случаю 74-летия Кнессета.

Он вновь предупредил, что запланированная правительством реформа судебной системы поделит израильское общество.

"Точка невозврата для израильского общества находится всего в нескольких неделях от нас. Если вы примете этот закон, исправить его будет невозможно. Назад пути нет. Это сломает хребет и ядро ​​израильского общества", — отметил Лапид.

По его словам, пока есть шанс остановить закон, разделяющий эту нацию, оппозиция продолжит свою борьбу. 
 

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