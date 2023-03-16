



Лапид: правительству потребовалось 17 минут, чтобы отвергнуть компромисс

Глава оппозиции Яир лапид выступил с речью. посвященной компромиссному плану правовых реформ президента Герцога.



Лапид сообщил: “План, который президент представил вчера, не идеален, это не то, чего мы хотели, но это справедливый компромисс, который позволяет жить вместе. Альтернатива - это фатальный ущерб экономике, ущерб национальной безопасности, а также разгневанная, растерянная и растерзанная нация.



Вчера правительству потребовалось 17 минут, чтобы объявить, что оно отвергает план. Они даже не потрудились изучить его. По-своему они сказали президенту, что он тоже может отправляться в ад вместе со всеми, кто хочет, чтобы Израиль оставался демократической страной.



Вчера вечером маски были сняты. В момент истины стало ясно, что правительство не заинтересовано в переговорах. Нетаниягу слаб и потерял контроль над своим правительством. Левин и Ротман - настоящие правители, и они не хотят компромисса и не хотят демократии.



Мы принимаем план президента, потому что в гражданской войне будут только проигравшие. Потому что, в отличие от правительства, у нас есть национальная ответственность. Потому что то, что находится на другой стороне, то, к чему ведут Левин и Ротман, - это конец идеи еврейского и демократического государства”.