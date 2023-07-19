



Лапид: правительство ведет нас к катастрофе



Лидер оппозиции Яир Лапид заявил на заседании фракции "Еш Атид": "Правительство Израиля ведет нас к национальной катастрофе и отказывается это признать. Это правительство отказывается слушать мнения, оно отказывается слушать факты, данные, профессионалов. Не потому, что они все знают, а потому, что они предпочитают ничего не знать".



По словам Лапида, "правительство вступает в этот кризис, не проведя ни одной дискуссии о его экономических, социальных и политических последствиях. Профессионалы, которые пытались высказать свою позицию, были отвергнуты. Я призываю правительство остановиться. Мы еще можем вместе с профессионалами провести совместный, взвешенный процесс и прийти к компромиссу, который исправит систему [правосудия], а не разрушит ее до основания".