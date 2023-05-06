



Лапид: правительство уничтожает все, что видит

Лидер оппозиции Яир Лапид выступил в Реховоте на акции протеста против правовой реформы, которая продолжается уже 18-ю неделю подряд.



Председатель "Еш Атид" в очередной раз накинулся с обвинениями в отношении действий правительства.



"Правительство уничтожает все, что видит. Оно разрушает армию, сферу образования, безопасность, экономику и жизнь нации", - сказал Лапид.



По его словам, оппозиция и противники правовой реформы "не позволят раздавить суды" и не будут молчать.

