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Лапид: правительство подверглось враждебному захвату мессианской группой
27.03.2023 14:59 Алина Груднева

Лапид: правительство подверглось враждебному захвату мессианской группой


Днем, 27 марта, глава оппозиции Яир Лапид выступил на акции протеста против правовой реформы, которая проходит возле здания Кнессета в Иерусалиме.

Он раскритиковал решение премьер-министра уволить министра обороны Йоава Галанта, призвавшего остановить законодательный процесс.

"Правда в том, что за три месяца хаоса это правительство совершило величайшее уничтожение ценностей в истории страны. Правительство подверглось враждебному захвату мессианской, националистической и антидемократической группой", - сказал Лапид.

Он обозвал нынешнее правительство и его сторонников "экстремистами".

"Что их остановит, так это вы. Ваша решимость. Ваш патриотизм, любовь к своей стране", - добавил Лапид.

 

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