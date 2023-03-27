



Лапид: правительство подверглось враждебному захвату мессианской группой



Днем, 27 марта, глава оппозиции Яир Лапид выступил на акции протеста против правовой реформы, которая проходит возле здания Кнессета в Иерусалиме.



Он раскритиковал решение премьер-министра уволить министра обороны Йоава Галанта, призвавшего остановить законодательный процесс.



"Правда в том, что за три месяца хаоса это правительство совершило величайшее уничтожение ценностей в истории страны. Правительство подверглось враждебному захвату мессианской, националистической и антидемократической группой", - сказал Лапид.



Он обозвал нынешнее правительство и его сторонников "экстремистами".



"Что их остановит, так это вы. Ваша решимость. Ваш патриотизм, любовь к своей стране", - добавил Лапид.



