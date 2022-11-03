



Лапид поздравил Нетаниягу с победой на выборах

Яир Лапид позвонил лидеру оппозиции Биньямину Нетаниягу впервые после выборов в Кнессет.



Как сообщает "Аруц Шева", Лапид поздравил Нетаниягу с победой и сказал, что поручил всем ветвям своего аппарата подготовить упорядоченную передачу власти.



"Государство Израиль выше всех политических соображений. Я желаю Нетаниягу успеха на благо народа Израиля и Государства Израиль", - заявил Лапид.



Напомним, что после подсчета около 99% голосов блок Нетаниягу в Кнессете потерял место, опустившись до 64 мандатов.



Кроме этого, известно, что НДИ получит 6 мест, а блок "Религиозный сионизм" получает одно место, поднявшись до 15.



Партия "Мерец" впервые с момента основания не проходит в Кнессет. Лидер партии Захава Гальон уже назвала результаты выборов "катастрофой для страны" и катастрофой лично для нее.