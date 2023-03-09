



Лапид : После правовой революции выборов не будет никогда

Лидер оппозиции Яир Лапид прокомментировал в эфире радио Ynet новый компромиссный план правовых реформ бывшего министра юстиции профессора Даниэля Фридмана и профессора Юваля Альбашана.



Политический лидер сказал: "Они обратились ко мне, и я сказал им, что не буду ни с кем разговаривать, пока не будет остановлено законодательство. Я думаю, что вчера они уже поняли, кто их обвел вокруг пальца".



По его словам, "они хотят продолжить законодательный процесс, но чтобы появились фотографии, где мы все сидим с президентом и выглядим так, как будто ведутся переговоры, хотя никаких переговоров нет - и протест из-за этого умрет".



Лапид добавил: "Если они примут закон, выборов никогда не будет. Каждый раз, когда они будут проигрывать на выборах, они будут объявлять особую ситуацию с безопасностью и не будут проводить выборы. Здесь не будет демократии".