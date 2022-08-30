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Лапид посетит Берлин на фоне ядерных переговоров с Ираном
30.08.2022 16:32 Алина Груднева

Лапид посетит Берлин на фоне ядерных переговоров с Ираном

Премьер-министр Яир Лапид посетит Берлин в следующем месяце.

 
Он будет находиться с официальным визитом в Германии один день для проведения дипломатических встреч.
 
Ожидается, что Лапид отправится в ФРГ 11 сентября и вернется на следующий день.
 
В канцелярии премьер-министра не говорят, с кем он намерен встретиться Лапид.
 
Соответствующее объявление сделано в то время, когда Израиль стремится повлиять на переговоры с европейскими державами и США по возобновлению ядерной сделки 2015 года с Ираном.
 
По словам Лапида, соглашение даст Ирану деньги, которые тот может использовать для террористической деятельности и получения ядерного оружия. 
 
Поездка премьер-министра Израиля состоится через шесть дней после того, как исполнится 50 лет с тех пор, как 11 израильских спортсменов были убиты палестинскими террористами во время Олимпийских игр в Мюнхене.

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