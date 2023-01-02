



Лапид: посещение Бен-Гвиром Храмовой горы будет нарушением статуса-кво

Лидер Еш Атид Яир Лапид осудил намерение нового министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира подняться на этой неделе на Храмовую гору.



Он считает, что политик не должен посещать святое место, которое уже давно служит катализатором конфликта с палестинцами.



"Весь мир будет рассматривать это как нарушение статус-кво, даже если это не так", - отметил Лапид.



Он также обвинил премьер-министра Биньямина Нетаниягу в "слабости" в связи с тем, что тот не мешает Бен-Гвиру посетить святое место. По словам Лапида, такой шаг может стоить многих жизней.