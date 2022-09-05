



Лапид пообещал "защитить систему правосудия"

Премьер-министр Яир Лапид заявил, что судебная система Израиля нуждается в изменениях, и в то же время раскритиковал политических соперников за использование реформы в качестве предлога для "демонтажа и разрушения" правовой системы в личных целях.



Об этом сообщает The Times of Israel.



Пообещав защищать систему правосудия, Лапид сказал, что он "не закрывает глаза на ее недостатки, но сначала мы позаботимся о том, чтобы она была защищена от тех, кто желает ей зла".



По словам Лапида, любые изменения "должны служить стране, а не тем, кто пытается разрушить систему правосудия по личным причинам".