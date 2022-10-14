Лапид пообещал усилить борьбу с террором
Премьер-министр Израиля Яир Лапид провел совещание с руководителями министерства внутренней безопасности, полиции, Совбеза и ШАБАКа по поводу ситуации в Иерусалиме.
Участники совещания обсудили дополнительные меры по укреплению порядка. Было принято решение о срочном призыве четырех резервных рот пограничной полиции (МАГАВ) для усиления безопасности.
"Мы настроены решительно. Обеспечим нормальное проведение праздника Суккот и одновременно будем вести бескомпромиссную борьбу с террором и нарушениями общественного порядка. Службы безопасности не остановятся, пока не схватят разыскиваемых террористов и тех, кто их направляет", - заявил по окончанию совещания Лапид.