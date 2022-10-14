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Лапид пообещал усилить борьбу с террором
14.10.2022 15:26 Александр Юзовский

Лапид пообещал усилить борьбу с террором

Премьер-министр Израиля Яир Лапид провел совещание с руководителями министерства внутренней безопасности, полиции, Совбеза и ШАБАКа по поводу ситуации в Иерусалиме.

Участники совещания обсудили дополнительные меры по укреплению порядка. Было принято решение о срочном призыве четырех резервных рот пограничной полиции (МАГАВ) для усиления безопасности. 

"Мы настроены решительно. Обеспечим нормальное проведение праздника Суккот и одновременно будем вести бескомпромиссную борьбу с террором и нарушениями общественного порядка. Службы безопасности не остановятся, пока не схватят разыскиваемых террористов и тех, кто их направляет", - заявил по окончанию совещания Лапид.

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