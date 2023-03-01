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Лапид - полиции: дайте людям "мирно протестовать"
01.03.2023 13:58 Алина Груднева

Лапид - полиции: дайте людям "мирно протестовать"

Лидер оппозиции Яир Лапид призвал полицию позволить антиправительственным демонстрантам "мирно протестовать".

"Я призываю главу полиции игнорировать опасные и безответственные политические попытки министра Бен-Гвира еще больше накалить ситуацию". Протестующие — израильские патриоты и бойцы ЦАХАЛа — они борются за ценности свободы, справедливости и демократии", - сказал он.

По мнению Лапида, работа полиции заключается в том, чтобы позволить людям "выражать свое мнение и бороться за страну, которую они так любят".

Его заявление было сделано на фоне столкновений демонстрантов, блокирующих шоссе Яалон, с полицией. Для разгона толпы были применены водометы и светошумовые гранаты.
 

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