



Лапид - полиции: дайте людям "мирно протестовать"

Лидер оппозиции Яир Лапид призвал полицию позволить антиправительственным демонстрантам "мирно протестовать".



"Я призываю главу полиции игнорировать опасные и безответственные политические попытки министра Бен-Гвира еще больше накалить ситуацию". Протестующие — израильские патриоты и бойцы ЦАХАЛа — они борются за ценности свободы, справедливости и демократии", - сказал он.



По мнению Лапида, работа полиции заключается в том, чтобы позволить людям "выражать свое мнение и бороться за страну, которую они так любят".



Его заявление было сделано на фоне столкновений демонстрантов, блокирующих шоссе Яалон, с полицией. Для разгона толпы были применены водометы и светошумовые гранаты.

