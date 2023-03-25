



Лапид похвалил Галанта: "смелый и важный шаг"

Лидер оппозиции Яир Лапид прокомментировал вечернее выступление министра обороны Йоава Галанта.



"Сегодня вечером министр обороны Галант сделал смелый и жизненно важный шаг для безопасности Государства Израиль. Государственный переворот наносит серьезный ущерб национальной безопасности", - сказал Лапид.



По его словам, наступил "момент истины". Лидер оппозиции призвал правительство не принимать на этой неделе законопроект об изменении в комиссии по назначению судей изменения и "закон Дери".



Вечером на фоне массовых акций протеста Галант призвал остановить законодательный процесс.



