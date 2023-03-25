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Лапид похвалил Галанта: "смелый и важный шаг"
25.03.2023 21:07 Алина Груднева

Лапид похвалил Галанта: "смелый и важный шаг"

Лидер оппозиции Яир Лапид прокомментировал вечернее выступление министра обороны Йоава Галанта.

"Сегодня вечером министр обороны Галант сделал смелый и жизненно важный шаг для безопасности Государства Израиль. Государственный переворот наносит серьезный ущерб национальной безопасности", - сказал Лапид.

По его словам, наступил "момент истины". Лидер оппозиции призвал правительство не принимать на этой неделе законопроект об изменении в комиссии по назначению судей изменения и "закон Дери".

Вечером на фоне массовых акций протеста Галант призвал остановить законодательный процесс.

 

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