



Лапид: периферии подготовиться к немедленноу сокращению смен интернов

Премьер-министр Яир Лапид принял решение: периферии подготовиться к немедленному сокращению смен интернов до 16 часов.



Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра Израиля.



В результате долгих переговоров премьер-министр Яир Лапид вместе с министром экономики Орной Барбивай и министром здравоохранения Ницаном Горовицем договорились о начале подготовки и необходимом финансировании. По итогам встречи с генеральным директором министерства главы правительства Наамой Шульц и телефонного разговора с находящимся в Берлине премьер-министром доктор Рэй Битон согласилась отозвать заявления об увольнении и вернуться к работе в штатном режиме.



"Смены интернов сумасшедшие, условия, в которых они принимают решения о жизни и смерти, ненормальны. Я обещал, что мы сделаем все для сокращения смен, задействуем больничные кассы и больницы. Интерны долгие годы заботятся о нас, лечат нас, пришло время нам позаботиться о них, это первый шаг. Я благодарю доктора Рэй за отзывчивость и сотрудничество", - заявил Лапид.