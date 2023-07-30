



Лапид: Переговоры возможны, если законодательство будет заморожено до 2025 года

Лидер оппозиции Яир Лапид требует заморозить на полтора года законодательство, направленное на внесение изменений в судебную систему, в качестве условия для возвращения его партии “Еш Атид” к переговорам с коалицией по судебной реформе.



Лапид, выступая с трибуны Кнессета в последний день работы парламента перед летними каникулами, говорит, что это замораживание должно стать законом.



Источники в “Еш Атид” говорят, что это требование соответствует типу гарантий, которые Лапид безуспешно добивался от “Ликуда” на фоне попыток пойти на компромисс в преддверии принятия коалицией первого закона по судебной реформе.



“Пока нет законодательной заморозки, нет смысла говорить о других законах или соглашениях, потому что совершенно ясно, что правительство снова сбежит в последний момент”, — заявил Лапид в Кнессете.



Лидер оппозиции говорит, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу был готов пойти на компромисс на прошлой неделе, но вместо этого уступил давлению со стороны министра юстиции Ярива Левина и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.



“В понедельник и президент, и я думали, что соглашение готово к подписанию. Но тут Ярив Левин и Бен-Гвир постучали по столу и пригрозили распустить правительство. Премьер-министр запаниковал, сдался им, и закон о “разумности” был принят в самом крайнем формате”, — говорит Лапид.



Напомним, Нетаниягу сделал новое предложение о переговорах о компромиссе до ноября, через месяц после того, как Кнессет вернется с каникул.





