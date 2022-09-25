



Лапид: переговоры с Ираном нужно вести с позиции силы

Премьер-министр Яир Лапид считает, что переговоры с Ираном нужно вести с позиции силы.

По его словам, нужно демонстрировать Тегерану военный потенциал, который можно применить в случае необходимости.

"В 2015 году, когда президент США Барак Обама надавил на Иран с целью добиться соглашения по иранской ядерной программе, он обнародовал данные о противобункерных бомбах, разработанных США. Иранцы всегда сдают назад перед мощью великой державы", - сказал он.