



Лапид: переговоры по правовой реформе должны включать вопрос призыва для харедим

Проходящие в резиденции президента переговоры относительно правовой реформы между представителями коалиции и оппозиции должны включать пункт о пересмотре призыва на воинскую службу для харедим.



Такое мнение 19 апреля выразил лидер оппозиции Яир Лапид, выступая на заседании "Еш Атид".



Он считает, что призыв на службу для ультраортодоксов необходимо обсудить, чтобы предотвратить дальнейший раскол в обществе.



"Я предлагаю правительству, особенно ультраортодоксальным партиям, провести диалог по закону о воинской службе. Сядьте вместе, поговорите об этом в резиденции президента, хотя бы попытайтесь понять, возможно ли достичь согласованного плана, который не приведет нас к еще большему расколу", - предложил он.

