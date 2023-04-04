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Лапид ответил новостному изданию, изобразившему его свиньей
04.04.2023 21:49 Ирина Демьянова

Лапид ответил новостному изданию, изобразившему его свиньей

Ультраортодоксальный новостной сайт B’Hadrei Haredim опубликовал карикатуру, на которой Лапид с чертами свиньи пересчитывает кучу денег рядом с табличкой с надписью “Протест… не важно о чем”.

“Вот так антисемиты рисовали евреев на протяжении поколений”, — написал Лапид в Твиттере. 

“Я пытаюсь представить, что произойдет, если будут опубликованы изображения лидеров ультраортодоксов в виде свиней, которые заботятся только о деньгах — представьте себе возмущение, жертвы”, - добавил он.

 

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