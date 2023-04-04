



Лапид ответил новостному изданию, изобразившему его свиньей

Ультраортодоксальный новостной сайт B’Hadrei Haredim опубликовал карикатуру, на которой Лапид с чертами свиньи пересчитывает кучу денег рядом с табличкой с надписью “Протест… не важно о чем”.



“Вот так антисемиты рисовали евреев на протяжении поколений”, — написал Лапид в Твиттере.



“Я пытаюсь представить, что произойдет, если будут опубликованы изображения лидеров ультраортодоксов в виде свиней, которые заботятся только о деньгах — представьте себе возмущение, жертвы”, - добавил он.