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Лапид ответил на призыв Фогеля: так разваливается демократия
10.01.2023 20:47 Алина Груднева

Лапид ответил на призыв Фогеля: так разваливается демократия

Лидер оппозиции Яир Лапид ответил на призыв Цвики Фогеля арестовать его за "государственную измену".

Соответствующее заявление он сделал вечером, 10 января.

"Вот как демократия разваливается за один день. Бен-Гвир говорит использовать водометы против протестующих, депутат Кнессета Фогель говорит, что Ганц и я должны быть арестованы и брошены в тюрьму за государственную измену, а в Беэр-Шеве мужчина пытается наехать на студентов за митинг и использование их права на свободу слова", - сказал он.

Председатель "Еш Атид" подчеркнул, что оппозиция не позволит "захватить себя или любимую страну".
 

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