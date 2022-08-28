



Лапид ответил на критику Нетаниягу по поводу ядерной сделки

Премьер-министр Израиля Яир Лапид ответил на выпад со стороны лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу по поводу ядерной сделки с Ираном.



"Когда Нетаниягу был премьер-министром, все, что он делал в иранском вопросе, было для прессы и презентаций. Ущерб, который он нанес за время своего пребывания в должности двум важнейшим стратегическим вопросам Израиля — борьбе с иранским ядерным оружием и отношениям с США, — серьезен и глубок, и мы все еще восстанавливаем его. Мы работаем каждый день, чтобы укрепить израильскую политику и потенциал безопасности, которыми многие годы пренебрегали. Вот почему я вызвал главу оппозиции на завтрашний брифинг по безопасности, чтобы он хотя бы имел представление о том, о чем говорит в видео, которые снимает", - заявил он.



