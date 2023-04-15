



Лапид отреагировал на понижение рейтинга Moody's: “все разваливается”

Лидер оппозиции и глава “Еш Атид”, депутат Кнессета Яир Лапид резко раскритиковал правительство Израиля после того, как рейтинговое агентство Moody's объявило в пятницу о понижении кредитного прогноза Израиля с позитивного до стабильного.



“Объявление рейтингового агентства Moody's является доказательством того, что государственный переворот ставит под угрозу средства к существованию каждого гражданина Израиля. Ложь и попытки обвинить других не помогут в этом случае. Факты очевидны: правительство во главе со мной им передало сильную и процветающую экономику, а под присмотром Нетаниягу и Смотрича все разваливается“, — написал Лапид в Twitter.



“Они должны заявить, что прекращают законодательное безумие и собираются заняться экономикой и средствами к существованию граждан страны“, — добавил Лапид.



