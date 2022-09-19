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Лапид отправляется в Нью-Йорк, чтобы выступить на Генассамблее ООН
19.09.2022 23:28 Евгения Маркова

Лапид отправляется в Нью-Йорк, чтобы выступить на Генассамблее ООН

Премьер-министр Яир Лапид через несколько часов отправится в Нью-Йорк, где ему предстоят ряд встреч и выступление на Генассамблее ООН.

Завтра Лапид должен встретиться с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

В среду он должен встретиться с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс, а также с местными еврейскими лидерами. На следующий день Лапид выступит перед Генеральной Ассамблеей ООН.

В канцелярии премьер-министра ранее указывали, что Лапид надеялся встретиться с королем Иордании Абдаллой, пока они оба находятся в Нью-Йорке, хотя такая встреча не входит в официальный график.
 

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