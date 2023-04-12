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Лапид: отношения между США и Израилем важны, как никогда
12.04.2023 20:57 Алина Груднева

Лапид: отношения между США и Израилем важны, как никогда

Лидер оппозиции Яир Лапид подвел итоги своей поездки в Соединенные Штаты.

Он рассказал, что встречался с членами Конгресса и главами еврейских организаций.

По словам председателя "Еш Атид", в США обеспокоены происходящим в Израиле на фоне продвижения плана правовой реформы.

"Я подчеркнул, что американские евреи не должны отказаться от Государства Израиль. Правительства приходят и уходят — Государство Израиль остается, а отношения между Израилем и США сейчас важны, как никогда", - сказал он.
 

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