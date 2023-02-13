



Лапид отклонил предложение Левина и Ротмана, выдвинув условие

Лидер оппозиции Яир Лапид отклонил предложение министра юстиции Ярива Левина и председателя законодательной комиссии Симхи Ротмана относительно переговоров по поводу правовой реформы.



Соответствующее заявление он сделал вечером, 13 февраля.



"Необходимым условием для начала общенационального диалога является немедленная остановка всех законодательных процессов на определенный период времени, в течение которого будут проходить переговоры при посредничестве президента", — сказал Лапид.



По словам председателя "Еш Атид", если Левин и Ротман согласятся с этим условием, оппозиция "будет рада" встретиться завтра утром, 14 февраля, в резиденции президента Ицхака Герцога.

