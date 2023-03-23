



Лапид отказывается прекращать акции протеста в День независимости

Лидер оппозиции Яир Лапид отказался выступать за прекращение акций протеста против правовой реформы в День независимости.



"Мы не будем делать вид, что празднуем вместе и что все в порядке, в то время как правительство разрывает израильский народ на части и уничтожает демократию. Мы не будем сидеть сложа руки и наблюдать за очередным позорным проявлением лести в адрес семьи Нетаниягу", - сказал он.



В четверг, 23 марта, более 90 депутатов Кнессета подписали письмо, призывающее воздерживаться от переноса конфликта на кладбища в предстоящие национальные дни памяти.



"Мы, депутаты Кнессета от всех партий, призываем всех, общественных деятелей и весь народ Израиля воздерживаться от споров на кладбищах и в святые дни в защиту израильской идентичности, которая здесь была построена", - было сказано в письме.