



Лапид отказывается от встречи с авторами компромисса по судебной реформе



Источник, близкий к переговорам в попытке достичь компромисса по вопросу правовой реформы, в беседе с корреспондентом газеты "Маарив" атаковал поведение лидера оппозиции Яира Лапида.



"Не может быть, чтобы при наличии предложенного серьезного наброска Лапид требовал приостановить законотворчество, чтобы встретиться с его составителями. Какое отношение имеют составители плана к приостановке законодательства? Лапида попросили встретиться не с Ротманом и Левиным, а с человеком, который составил план. Я не могу поверить, что в то время как Левин и Ротман встречаются со всеми, кто предлагает компромиссы, Лапид отказывается даже от встречи", - отметил источник.