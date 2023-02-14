



Лапид отказался от встречи с Левиным и Ротманом по поводу судебной реформы

Министр юстиции Ярив Левин и председатель комитета Кнессета по Конституции, закону и справедливости Симха Ротман объявили в понедельник, что они связались с оппозиционерами Яиром Лапидом и Бени Ганцем в понедельник,чтобы назначить совместную встречу в резиденции президента “хотя бы сегодня вечером”.



“Призываем руководителей оппозиции начать диалог без предварительных условий. Время пришло”, – написали Левин и Ротман.



“Необходимым условием начала общенационального диалога является немедленная остановка всех законодательных процессов на установленное время, в течение которого будет вестись диалог при посредничестве президента”, – ответил Яир Лапид. “Если министр Левин и депутат Ротман согласны, мы будем рады встретиться в резиденции президента завтра утром”.



В ответ на это Левин заявил: “Нам было очень жаль читать сообщение лидера оппозиции, из которого следует, что его единственное желание – остановить закон, а не вести настоящий диалог. Буду рад встретиться сегодня вечером с любым представителем оппозиции для подлинного диалога”.



По мнению Лапида, “если бы министр Левин и член Кнессета Ротман действительно серьезно относились к своему предложению, они бы согласились приостановить принятие закона до конца обсуждения”.



Позже в понедельник вечером Ганц написал в Twitter, что разговаривал с Левиным, и подтвердил, что готов продолжить разговор, только если законодательный процесс будет остановлен. Председатель лейбористской партии Мейрав Михаэли также призвала Лапида и Ганца отклонить приглашение.