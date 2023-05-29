



Лапид отказался комментировать сообщения о тайных переговорах с правительством

Лидер оппозиции Яир Лапид отказался подтвердить сообщения о переговорах за закрытыми дверями в резиденции президента, вместо этого заявляя, что его первоочередной задачей является включение депутата от оппозиции в комиссию по назначению судей Израиля.



"Порядок вещей отстал", — сказал Лапид в ответ на вопросы репортеров на открытии заседания фракции его партии "Еш Атид" в Кнессете.



Лапид заявил, что сначала он хочет ввести депутата от оппозиции в Отборочную комиссию судей на выборах, которые ожидаются на следующей неделе, "потом посмотрим, что произойдет" в отношении достижения договоренностей с коалицией по ее плану пересмотра судебной системы.





