



Лапид осудил нападение на писателя Салмана Рушди

Премьер-министр Израиля Яир Лапид осудил нападение на известного писателя Салмана Рушди.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Нападение на Салмана Рушди - это посягательство на наши свободы и ценности. Это результат десятилетий подстрекательства со стороны экстремистского режима в Тегеране. От имени народа Израиля, мы желаем ему полного и скорейшего выздоровления", - заявил Лапид.



Напомним, что на Салмана Рушди напал мужчина с ножом. Нападавший Хади Матар был заключен под стражу без права выхода под залог.