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Лапид осудил нападение на писателя Салмана Рушди
13.08.2022 22:44 Ольга Белозерова

Лапид осудил нападение на писателя Салмана Рушди

Премьер-министр Израиля Яир Лапид осудил нападение на известного писателя Салмана Рушди. 

Об этом сообщает "Аруц Шева".

"Нападение на Салмана Рушди - это посягательство на наши свободы и ценности. Это результат десятилетий подстрекательства со стороны экстремистского режима в Тегеране. От имени народа Израиля, мы желаем ему полного и скорейшего выздоровления", - заявил Лапид. 

Напомним, что на Салмана Рушди напал мужчина с ножом. Нападавший Хади Матар был заключен под стражу без права выхода под залог. 

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