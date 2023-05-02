Новости » Политика
Лапид: Оппозиция поддержит правительство в любых военных действиях
02.05.2023 17:57 Евгения Маркова

Лапид: Оппозиция поддержит правительство в любых военных действиях

Лидер оппозиции Яир Лапид предлагает редкую поддержку правительству премьер-министра Биньямина Нетаньяху после ракетного обстрела юга Израиля.

"Оппозиция поддержит правительство в любых военных действиях, которые принесут спокойствие и безопасность жителям юга", — написал Лапид в Twitter.

Заявление прозвучало менее чем через 15 минут после того, как лидер "Еш Атид" написал в Twitter, что жители юга "заслуживают правительства, которое позаботится об их безопасности".
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы