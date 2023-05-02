



Лапид: Оппозиция поддержит правительство в любых военных действиях

Лидер оппозиции Яир Лапид предлагает редкую поддержку правительству премьер-министра Биньямина Нетаньяху после ракетного обстрела юга Израиля.



"Оппозиция поддержит правительство в любых военных действиях, которые принесут спокойствие и безопасность жителям юга", — написал Лапид в Twitter.



Заявление прозвучало менее чем через 15 минут после того, как лидер "Еш Атид" написал в Twitter, что жители юга "заслуживают правительства, которое позаботится об их безопасности".

