Лапид: Оппозиция поддержит правительство в любых военных действиях
Лидер оппозиции Яир Лапид предлагает редкую поддержку правительству премьер-министра Биньямина Нетаньяху после ракетного обстрела юга Израиля.
"Оппозиция поддержит правительство в любых военных действиях, которые принесут спокойствие и безопасность жителям юга", — написал Лапид в Twitter.
Заявление прозвучало менее чем через 15 минут после того, как лидер "Еш Атид" написал в Twitter, что жители юга "заслуживают правительства, которое позаботится об их безопасности".