



Лапид - оппозиции: остановитесь

Глава оппозиции Яир Лапид в очередной раз призвал коалицию остановить законодательные процессы относительно продвигаемого правительством плана правовой реформы.



Такое заявление он сделал, выступая на пленуме во время дебатов перед голосованием.



Лапид уже не в первый раз сказал, что своими действиями правительство Биньямина Нетаниягу "раскалывает нацию пополам".



"Есть только два варианта — либо вы заботитесь о Государстве Израиль и останавливаете законодательный процесс, либо вы не заботитесь, доказав оказывается, что вам все равно", - сказал Лапид.

