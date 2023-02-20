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Лапид - оппозиции: остановитесь
20.02.2023 19:35 Алина Груднева

Лапид - оппозиции: остановитесь

Глава оппозиции Яир Лапид в очередной раз призвал коалицию остановить законодательные процессы относительно продвигаемого правительством плана правовой реформы.

Такое заявление он сделал, выступая на пленуме во время дебатов перед голосованием.

Лапид уже не в первый раз сказал, что своими действиями правительство Биньямина Нетаниягу "раскалывает нацию пополам".

"Есть только два варианта — либо вы заботитесь о Государстве Израиль и останавливаете законодательный процесс, либо вы не заботитесь, доказав оказывается, что вам все равно", - сказал Лапид.
 

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