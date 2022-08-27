



СМИ: Лапид объявил выговор главе "Моссада"

Премьер-министр Яир Лапид объявил выговор главе "Моссада" Давиду Барнеа после его необычного заявления относительно ядерной сделки с Ираном.



Об этом сообщает "Аруц Шева" со ссылкой на KAN.



В своем выступлении Барнеа подверг резкой критике администрацию Байдена за предстоящее соглашение о возвращении к ядерной сделке с Ираном. Шеф "Моссада" заявил, что возвращение к сделке "противоречит здравому смыслу".



Как сообщается, Лапид сказал Барнеа, что он вышел за рамки официальной израильской позиции в критике Соединенных Штатов. По информации прессы, необычный брифинг Барнеа с журналистами был согласован с Лапидом, а вот его высказывания согласованы не были.



Ранее сообщалось, что заявления главы "Моссада" застали премьер-министра Израиля врасплох.