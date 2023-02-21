



Лапид обвинил Нетаниягу во лжи и вновь выдвинул ультиматум

Лидер оппозиции Яир Лапид ответил на вечернее обращение премьер-министра Биньямина Нетаниягу относительно необходимости переговоров по поводу правовой реформы.



Он обвинил главу правительства "во лжи".



По словам Лапида, оппозиция "неделями пыталась" провести переговоры с коалицией, но ничего не добилась.



"Президент умолял их остановить принятие закона и провести переговоры, американцы попросили их остановить принятие закона и провести переговоры, и весь народ Израиля просит правительство предотвратить ужасный раскол, остановить это безумие", - сказал он.



Лапид добавил, что диалог возможен, если Нетаниягу позвонит президенту и скажет ему, что коалиция останавливает все законодательные процессы и начинает переговоры на основе предложения Ицхака Герцога.



Ранее Нетаниягу сказал, что переговоры относительно реформы должны проводиться без предварительных условий и оправданий.



"Это требует лидерства и национальной ответственности со стороны лидеров оппозиции. К сожалению, с другой стороны до сих пор никто не поднялся ", - сказал он.



