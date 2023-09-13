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Лапид обвинил Левина, сославшегося на компромиссные переговоры, в “обмане” суда
13.09.2023 20:58 Наталья Богинская

Лапид обвинил Левина, сославшегося на компромиссные переговоры, в “обмане” суда

Лидер оппозиции Яир Лапид обвинил министра юстиции Ярива Левина во лжи суду из-за его ссылки на компромиссные переговоры по реформе судебной системы в ответ на петиции с просьбой заставить его созвать Комитет по назначению судей.

"Он прекрасно знает, что переговоров в резиденции президента не ведется, но в своем ответе опирается на несуществующие переговоры и на контакты, которые сам же и торпедировал", – заявил глава "Еш Атид", обратившийся в суд с просьбой заставить Левина созвать коллегию.

Лапид и большая часть оппозиции отвергли переговоры с правительством по поводу реформ судебной системы, хотя партия "Махане-Мамлахти" осторожно поддержала переговоры, которые теперь также поддерживает “Ликуд”. Оппозиционер назвал ответ Левина “полной ложью” и “попыткой обмануть суд”.

 

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