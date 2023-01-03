



Лапид обвинил Бен-Гвира в "безответственности"

Лидер оппозиции Яир Лапид осудил министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира за сегодняшнее восхождение на Храмовую гору.



Он обвинил министра в "безответственности".



"Вот, что происходит, когда слабый премьер-министр вынужден доверить самому безответственному человеку на Ближнем Востоке самое взрывоопасное место в мире", - отметил Лапид.



Напомним, что Бен-Гвир взошел на Храмовую гору через полдня после того, как поступила информация, что он пообещал премьер-министру Биньямину Нетаниягу не делать этого в ближайшее время.



ХАМАС и руководство ПА разразились угрозами. Лапид же раньше предупреждал о том, что такой шаг Бен-Гвира будет восприниматься в мире как нарушение статуса-кво.