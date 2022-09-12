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Лапид обсудил иранскую ядерную сделку с президентом Германии
12.09.2022 12:16 Ольга Белозерова

Лапид обсудил иранскую ядерную сделку с президентом Германии

Премьер-министр Яир Лапид начал свой дипломатический визит в Германию в понедельник со встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине.

Как сообщает Jerusalem Post, встреча двух лидеров длилась около часа.

В ходе переговоров Лапид и Штайнмайер обсудили иранскую ядерную сделку, а также укрепление сотрудничества между двумя государствами.

Кроме этого, премьер-министр Лапид поблагодарил Штайнмайера за поддержку Германией Израиля в борьбе с антисемитизмом и за достижение соглашения о компенсации с семьями жертв теракта в Мюнхене 1972 года. 

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