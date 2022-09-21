



Лапид обрушился с критикой на Нетаниягу

Премьер-министр Израиля Яир Лапид во время общения с журналистами в США обрушился с критикой в адрес лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу, который обвинил его в уступке "Хизбалле" из-за спорных газовых месторождений.



"Это ужасно безответственно на национальном уровне. Премьер-министр находится в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН. В Америке проходят сложные переговоры. Он не знает подробностей, потому что не получил обновления безопасности. Это наносит ущерб переговорам Израиля и наносит ущерб нашей безопасности, дипломатическим и экономическим интересам. Это не то, о чем глава оппозиции должен снимать видео для кампании. Я был главой оппозиции и в подобных ситуациях вел себя совсем по-другому", – заявил премьер-министр.