



Лапид обрушился с критикой на Нетаниягу из-за ядерной сделки

Премьер-министр Израиля Яир Лапид в воскресенье выразил обеспокоенность в связи с тем, что США и другие западные державы готовятся завершить новую ядерную сделку с Ираном в ближайшие недели.



Как сообщает "Аруц Шева", Лапид заявил, что США должны выдвинуть Ирану "реальную военную угрозу", чтобы заставить Иран принять условия, которые он отказывался рассматривать.



"Такое соглашение может быть достигнуто только при реальной военной угрозе, чтобы иранцы понимали, что им придется заплатить высокую цену за свою непокорность", -заявил он.



Как отмечается, Лапид в своей речи избегал критики в адрес администрации Байдена за ее поддержку ядерных переговоров в Вене, а вместо этого направил обвинения в адрес бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



"По сей день мы расплачиваемся за ущерб, причиненный обращением Нетаньяху к Конгрессу", - сказал Лапид, имея в виду выступление Нетаниягу от 2015 года, в котором он критиковал ядерную сделку.



Лапид продолжил: "В результате этого американское правительство прекратило диалог с нами и запретило Израилю вносить изменения в сделку. Мы вели себя по-другому, и за последние несколько месяцев одержали немало побед с американцами и с другими союзниками. Президент Байден, благодаря нашему интенсивному диалогу, принял решение не снимать санкции с Корпуса стражей исламской революции".