



Лапид обратился к полиции в преддверии массовых субботних протестов

В пятницу, 3 марта, лидер оппозиции Яир Лапид обратился к израильской полиции в преддверии массовых акций протеста, запланированных на субботу.



Он призвал правоохранителей охранять порядок и не воспринимать демонстрантов как террористов.



"Дорогие полицейские, помните, что демонстранты - не террористы, не анархисты, они - патриоты, которые любят свою страну, поскольку обеспокоены и хотят так же, как и вы, сохранить сильный и демократический Израиль", - сказал Лапид.



По его словам, народ заслуживает демонстрировать это фундаментальное право, а правоохранители должны охранять порядок, никому не причиняя вреда.



"Защитите их безопасность и права, предотвратите эскалацию и сделайте все, чтобы избежать насилия. Протестующие - это ваши дети, братья, сестры, родители, иногда даже бабушки и дедушки. Охраняйте их, позаботьтесь о себе и о нас", - добавил он.

