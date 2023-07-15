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Лапид: обоснование о разумности необходимо, ведь у нас неразумное правительство
15.07.2023 21:09 Ирина Демьянова

Лапид: обоснование о разумности необходимо, ведь у нас неразумное правительство

Лидер оппозиции Яир Лапид выступил на акции протеста против судебной реформы в Ход-ха-Шарон. Демонстрация проходит, поскольку коалиция продвигает планы по принятию законопроекта о "разумности", направленного на то, чтобы суды не могли признавать недействительными или даже обсуждать решения правительства и министров по признаку их "разумности".

"Если отменить обоснование разумности, то все заборы будут сломаны, все границы будут перейдены. Нам необходимо обоснование о разумности, потому что у нас неразумное правительство. Она нужна, потому что суд - это наша последняя линия обороны", - говорит Лапид.
 

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