



Лапид: обоснование о разумности необходимо, ведь у нас неразумное правительство

Лидер оппозиции Яир Лапид выступил на акции протеста против судебной реформы в Ход-ха-Шарон. Демонстрация проходит, поскольку коалиция продвигает планы по принятию законопроекта о "разумности", направленного на то, чтобы суды не могли признавать недействительными или даже обсуждать решения правительства и министров по признаку их "разумности".



"Если отменить обоснование разумности, то все заборы будут сломаны, все границы будут перейдены. Нам необходимо обоснование о разумности, потому что у нас неразумное правительство. Она нужна, потому что суд - это наша последняя линия обороны", - говорит Лапид.

